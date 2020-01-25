ضغوط أمريكية بفرض عقوبات على لبنان بسبب العميل فاخوري

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن إبنة العميل في جيش لبنان الجنوبي المسجون في لبنان، عامر الفاخوري، طالبت الحكومة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب بالتدخل الفوري في قضية والدها المتهم بالعمالة لإسرائيل.

ونقل موقع "nbcboston" الأمريكي تصريحا لزويا ابنة عامر الفاخوري تقول فيه أن الأخير يكافح مرض السرطان في المرحلة الرابعة والوقت ينفد منه، ولا يتلقى العلاج الذي يحتاجه للبقاء على قيد الحياة.

وقالت زويا: "تم اعتقال والدي بسبب مزاعم بأنه عذب السجناء قبل عقود عندما كان يعمل في أحد السجون، ووالدي ليس هو الرجل الذي تدعي الحكومة اللبنانية أنه هو".

وأضافت زويا في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" بوسطن: "كل شخص في نيو هامبشير يعرف أي نوع من الرجال هو والدي".

بدورها ردت السيناتور جين شاهين إنها تعمل مع وزارة الخارجية والبيت الأبيض لضمان حرية الفاخوري.

وكتبت في بيان: "الوقت هو جوهر المسألة والحكومة اللبنانية بحاجة إلى فهم أنه ستكون هناك عواقب لاستمرار اعتقاله".