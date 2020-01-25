العراق.. الحكيم يدعو إلى اجتماع لنصرة المتظاهرين

دعا رئيس تيار الحكمة العراقي، عمار الحكيم، مساء أمس الجمعة، إلى اجتماع سياسي يفضي إلى نصر لجميع العراقيين، لا سيما الباحثون عن وطن بين "دخان القنابل".

وأفادت قناة "السومرية"، مساء أمس، الجمعة، بأن الحكيم نشر بيانا جاء فيه أنه "لا شك أن العراق فوق أحزابه ومكوناته، ومصلحة شعبه غاية الجميع، والحفاظ على سيادته واستقلالية قراره السياسي ووحدة أراضيه ثوابت وطنية يتفق عليها الجميع، أفلا يستحق هذا الوطن الجريح أن نغلب مصلحته على المصالح الحزبية والشخصية ؟".

ودعا رئيس تيار الحكمة في بيانه إلى تجنيب العراقيين مزيدا من الألم والمعاناة والتضحيات، والجلوس بقلوب خالصة على طاولة العراق "تضلكم راية (الله أكبر)"، لنصر الشعب العراقي.

وطالب عمار الحكيم بالكف عن المماطلة والتسويف، بدعوى أنها ستزيد من محنة أبناء الشعب العراقي.

وقد شهدت العاصمة العراقية بغداد، أمس الجمعة، تظاهرة حاشدة، استجابة لدعوة مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، رفضا للوجود الأمريكي في العراق.

ورفع المتظاهرون الأعلام العراقية وارتدوا الأكفان، فيما رددوا هتافات وطنية وأخرى ترفض الوجود الأمريكي على الأراضي العراقية.