إصابة محتجين وسط بغداد إثر استخدام الأمن الرصاص الحي لتفريقهم

أكد مصدر بمفوضة حقوق الإنسان العراقية، إصابة عدد من المحتجين في ساحة الوثبة وسط بغداد، جراء استخدام قوات الأمن العراقي، الرصاص الحي لتفريقهم.

بغداد- سبوتنيك وقال المصدر، في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم السبت، "إصابة عدد من المحتجين في ساحة الوثبة وسط بغداد نتيجة استخدام قوات الأمن الرصاص الحي لتفريقهم".

وأضاف أنه تم "اعتقال عدد من المحتجين في ساحة الوثبة وسط بغداد من قبل القوات الأمنية"، مؤكدا "القوات الأمنية قامت بحرق خيم الاعتصام عند مدخل نفق السعدون وسط بغداد".

وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، في وقت سابق من اليوم السبت، بأن أعداد كبيرة من المتظاهرين والعائلات، توافدوا إلى ساحة التحرير، ونفقها، في وسط العاصمة بغداد، بعد اقتحام أطراف الساحة من قبل قوات مكافحة الشغب التي أحرقت خيم المعتصمين أثناء تقدمها.

ونقلت عن شهود عيان القول إن قوات مكافحة الشغب أجبرت على الانسحاب من بداية نفق التحرير، متراجعة نحو ساحة الوثبة وسط بغداد، بعد التوافد الكبير من المتظاهرين من رجال، وشباب، ونساء، وفتيات، إلى ساحة التحرير، إثر النداء الذي تم إطلاقه من قبل الملازمين للساحة، إثر اقتحام القوات للنفق من جهة ساحة الخلاني صباح اليوم.

وأكد الشاهد، أن الأعداد حاليا في التحرير، والنفق، كبيرة جداً.

وفي وقت سابق من اليوم، بدأت قوات مكافحة الشغب اقتحمت ساحة الخلاني، تفريق المتظاهرين بقنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص الحي، مقدمة على إحراق خيم الاعتصام في بداية التحرير، وسط العاصمة بغداد.

وأكدت مراسلتنا أن قوات مكافحة الشغب، اقتحمت نفق التحرير، من جهة ساحة الخلاني، بتفريق المتظاهرين بإستخدام الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، وصولا ً إلى بداية نفق التحرير، وسط المدينة حيث قامت بإشعال النار في خيم المعتصمين لفض، وإنهاء الاحتجاج.