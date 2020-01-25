مصر… الإفراج عن 3455 من نزلاء السجون بمناسبة عيد الشرطة

قرر قطاع السجون المصري الإفراج عن 3455 من نزلاء السجون، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى مرور 68 عاما، على ملحمة البطولة لمعركة الإسماعيلية.

وأفادت بوابة "الأهرام"، مساء اليوم، السبت، بأن قطاع السجون المصري عقد لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية ، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة.

وأكدت أنه تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو فى تلك المناسبة، فقد قرر قطاع السجون الإفراج عن 3455 من نزلائه، من بينهم 2957 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن (498) نزيلاً إفراجاً شرطيا.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية المصرية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.