في ذكرى "المحرقة".. وزير خارجية الإمارات يرفض العنصرية والكراهية وإسرائيل تنشر "تغريدته"

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم السبت "وقوفه مع الإنسانية في رفض العنصرية والكراهية".

ونشر عبد الله بن زايد، ظهر اليوم، السبت، تغريدة جديدة له على صفحته الرسمية على "تويتر"، في ذكرى محرقة "الهولوكوست"، يؤكد فيها رفضه للكراهية.

في ذكرى المحرقة النازية نقف مع الإنسانية في رفضها للعنصرية و الكراهية و التطرف نتذكر معا الأرواح التي أزهقت كي لا تتكرر هذه الجرائم ضد البشرية. — عبدالله بن زايد (@ABZayed) January 25, 2020

وقال وزير الخارجية الإماراتي:

في ذكرى المحرقة النازية نقف مع الإنسانية في رفضها للعنصرية والكراهية والتطرف، نتذكر معا الأرواح التي أزهقت كي لا تتكرر هذه الجرائم ضد البشرية.

وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان: في ذكرى المحرقة النازية نقف مع الإنسانية في رفضها للعنصرية https://t.co/Q13h58HG82 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) January 25, 2020

وفور نشر تغريدته، أعادت وزارة الخارجية الإسرائيلية نشر تغريدة الشيخ عبدالله بن زايد، على صفحتها الرسمية على "تويتر"، المعروفة باسم "إسرائيل بالعربية".

ومن جانبه، أعاد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، نشر التغريدة نفسها.

وأحيت إسرائيل، الأربعاء الماضي، الذكرى الـ75 للمحرقة النازية "الهولوكوست" وتحرير معسكر "أوشفيتس" للإبادة خلال الحرب العالمية الثانية، في مؤتمر دولي حضره رؤساء وملوك وأمراء 41 دولة حول العالم.