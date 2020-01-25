الدفاع الروسية: إقامة 3 ممرات إنسانية لخروج المواطنين من منطقة خفض التصعيد في إدلب

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، التابع لوزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إقامة 3 ممرات آمنة لتمكين المواطنين السوريين من مغادرة منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب، وكذلك محافظتي حماة وحلب.

موسكو - سبوتنيك. وقال اللواء يوري بورينكوف، مدير المركز، إنه "بغية منع وقوع وفيات بين المدنيين [جراء هجمات الجماعات الإرهابية] أقام مركز المصالحة، بالتعاون مع قوات الحكومة السورية والسلطات المحلية، ثلاثة ممرات إنسانية في المناطق المحيطة بالحاضر بمحافظة حلب، وأبو الظهور بمحافظة إدلب، والهبيط بمحافظة حماة".

وأضاف أن الممرات سوف تعمل على مدار الساعة، وستزود بوسائل الرعاية الطبية العاجلة، ومياه الشرب، والوجبات، والأدوية والاحتياجات الأساسية، فضلا عن تخصيص مركبات لنقل المواطنين للمناطق الآمنة.