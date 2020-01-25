الصليب الأحمر: الحرب دمرت النظام الصحي في اليمن

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم السبت، إن الحرب المستمرة في اليمن منذ نحو 5 أعوام، تسببت في تدمير النظام الصحي.

القاهرة - سبوتنيك. وأضافت اللجنة في تغريدة على حسابها في "تويتر"، "حوالي 75% من اليمنيين لا يتمكنون من الحصول على الخدمات الصحية الأساسية".

وذكرت أن "نحو 50% من المرافق الصحية في اليمن لا تعمل"، وأشارت إلى "أن 30% هو ما يمكن الحصول عليه من الأدوية الضرورية في اليمن".

ويشهد اليمن أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم بفعل معارك متواصلة منذ قرابة خمس سنوات بين الجيش اليمني وقوات حليفة مدعومة بتحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة وبين جماعة أنصار الله وقوات متحالفة معها من جهة أخرى.

وتسببت الغارات الجوية للتحالف، وكذلك القصف المتبادل، بسقوط عشرات الآلاف من المدنيين والعسكريين، بين قتلى وجرحى؛ فضلا عن تدمير البنية التحتية لليمن، وانتشار الأوبئة والأمراض، والمجاعة في بعض المناطق، وبات نحو 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد سكان اليمن، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.