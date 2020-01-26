الإمارات تتسلم رئاسة منتدى عالمي

ويعد ترأس الإمارات للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية 2020، كأول دولة خليجية تترأسه، والذي يضم في عضويته أكثر من 190 دولة.

وأفادت صحيفة "الإمارات اليوم"، صباح اليوم الأحد، بأن ذلك جاء في ختام أعمال القمة الثانية عشرة للمنتدى التي عقدت في العاصمة الإكوادورية، كيتو، خلال الفترة من 20 إلى 24 يناير/كانون الثاني الجاري.

وتسلم وزير الموارد البشرية والتوطين رئيس الوفد الإماراتي، ناصر الهاملي، من نائب وزير الهجرة الإكوادوري سانتياغو شافيز، رئاسة المنتدى، وسط ترحيب كبير من رؤساء الوفود وممثلي المنظمات العالمية.

وأوضح الهاملي أن البرنامج الذي أعدته الإمارات لفترة رئاستها يتضمن حزمة من القضايا المهمة التي تستدعي النقاش المستفيض، حيث يأتي مستقبل الوظائف وعلاقات العمل في ظل المتغيرات التكنولوجية والاقتصادية التي يشهدها العالم في مقدمة هذه القضايا التي تشمل أيضاً النقاش حول توثيق مهارات العمالة المتنقلة، والاعتراف بها بين دول الاستقبال والإرسال.