وزارة الخارجية الإماراتية تنشر تغريدة تخص رعاياها المسافرين إلى الصين

نشرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية تغريدة دعت فيها رعاياها بعدم السفر إلى الصين إلى في حالات الضرورة القصوى.

وقالت الخارجية الإماراتية على حسابها عبر موقع تويتر: "في ظل ما تشهده عدة دول من انتشار لفيروس (كورونا)، وحرصاً على سلامة المواطنين، ندعو مواطني الدولة إلى تأجيل السفر إلى الصين إلا في حالات الضرورة القصوى".

في ظل ما تشهده عدة دول من انتشار لفيروس الالتهاب الرئوي الجديد "كورونا"، وحرصاً من وزارة الخارجية والتعاون الدولي على سلامة المواطنين، تدعو وزارة الخارجية مواطني الدولة بتأجيل السفر الى جمهورية الصين الشعبية إلا في حالات الضرورة القصوى. — وزارة الخارجية والتعاون الدولي (@MoFAICUAE) January 26, 2020

كما تنصح الوزارة المواطنين المتواجدين في الخارج باتباع تعليمات السلامة والوقاية الطبية حفاظاً على سلامتهم، والنظر إلى إرشادات الوقاية من فيروس "كورونا" الصادرة من الجهات الصحية المختصة في الدولة عبر قنواتها المختلفة والتي يتم إعادة نشرها على حسابات الوزارة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أكدت دولة الإمارات، اليوم الأحد، أنه لا يوجد أي إصابات بفيروس كورونا الجديد، الذي انتشر في الصين.

وأعلنت السلطات الصينية، في وقت سابق اليوم الأحد، ارتفاع عدد الوفيات إلى 56 شخصا والإصابات إلى 1975 شخصا، بعد يوم من إعلان حالة الطوارئ القصوى في 25 مقاطعة بسبب فيروس كورونا.