القضاء المصري يبرئ لاعب كرة قدم مشهور في قضية "خلايا ولاية سيناء"

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، بمعاقبة 8 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلايا ولاية سيناء" بالسجن المؤبد، وبراءة 7 متهمين من التهم المنسوبة إليهم من بينهم حمادة السيد لاعب كرة القدم بنادي أسوان.

وتضمن الحكم أيضا، معاقبة 3 متهمين بالسجن 15 سنة، ومعاقبة 4 متهمين بالسجن 10 سنوات، ومعاقبة 4 متهمين آخرين بالسجن 7 سنوات، و17 متهما بالسجن 3 سنوات، ومتهم واحد بالحبس لمدة سنة.

وكان النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، أحال في ديسمبر/ كانون الأول 2018 لاعب كرة القدم بفريق أسوان، حمادة السيد، و43 متهما آخرين للمحاكمة الجنائية، على خلفية ضلوعهم فى الانضمام لتنظيم ولاية سيناء الإرهابي، وذلك في الفترة من 2015 وحتى 2018، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلايا ولاية سيناء".

ونسبت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، لحمادة السيد "المفرج عنه بتدابير احترازية"، و33 آخرين، اتهامات بالانضمام لتنظيم ولاية سيناء الإرهابي، فضلا عن تلقي المتهمان، على أحمد مرعي "هارب"، وأحمد موافي جمعة عطوية "هارب"، تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية، لدى معسكرات التنظيم بشمال سيناء.

كما نسبت النيابة لسبعة متهمين في القضية، التي حملت الرقم 840 لسنة 2017 حصر أمن دولة العليا، تهم تشكيل وقيادة 7 خلايا عنقودية تابعة لتنظيم ولاية سيناء الإرهابي بغرض جرائم إرهابية، فضلا عن تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل العمل بالدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتهما، واستباحة دماء المسيحيين ودورعبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشأت العامة والهامة، بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.