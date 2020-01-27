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15:42 GMT27 يناير/ كانون الثاني 2020
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    المجلس الثوري لفتح: إجراءات ترامب مرفوضة والشعب الفلسطيني سيقاومها

    © REUTERS / Leah Millis
    العالم العربي
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    أكد المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" رفضه الخضوع للضغوط الأمريكية وإجراءات الرئيس دونالد ترامب، مجددا التأكيد على الرفض الفلسطيني لـ "صفقة القرن" التي تعتزم واشنطن طرحها.

    رام الله - سبوتنيك. وقال المجلس الثوري لفتح، في بيان اليوم الاثنين حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "أمام تسارع الأخبار عن إعلان الرئيس ترامب لصفقته، فإن حركة فتح ليست بحاجه لانتظار أي إعلان مسرحي لموقف من الإدارة الأمريكية التي لم تفوت أي فرصه لتصبح شريكا أساسيا باحتلال أرضنا وتوسيع وشرعنة الاستعمار الاستيطاني".

    وتابع البيان "نحن في حالة دفاع مستمر عن النفس والأرض والحقوق وفي هذا لن نخضع لأي ضغوط او ترهيب او إغراء، فإجراءات الرئيس ترامب مرفوضة وسنقاومها بكل الوسائل المشروعة ، ولن تجد فلسطينيا واحدا يقبل التعاطي مع إلغاء حقوقه وتقويض مشروعه الوطني".

    حركة فتح في قطاع غزة، فلسطين، 31 ديسمبر/ كانون الأول 2016
    © AP Photo / Adel Hana
    حركة فتح ترد على اتهامات حماس لها بالتعاون مع إسرائيل
    وأضاف البيان "يؤكد المجلس الثوري لحركة فتح وقوفه وراء الرئيس عباس بموقفه الثابت والرافض لهذه الصفقة وتمسكه بالثوابت الوطنية الفلسطينية والشرعية الدولية".

    وتابع "حركة فتح تعتبر نفسها بحاله استنفار كامل، وعلى مستوى أطرها كافة لمواجهة هذا التحدي المفروض علينا وتدعو أشقاءها بكافة القوى الوطنية والإسلامية للالتقاء معنا على أرضية ثوابتنا الوطنية والتمسك بحقوقنا الوطنية كاملة، كما كفلتها الشرعية الدولية وقراراتها".

    وأكمل البيان "هذا وقت التعالي على أي اختلاف ثانوي داخلي أمام استهداف شعبنا وحقوقه وتمثيله وإنهاء الانقسام كما أن حركة فتح تتوجه لأمتها العربية من المحيط للخليج للتمسك بقرارات القمم العربية بمؤازرة فلسطين وشعبها ونبذ أي محاولة مشبوهة للتطبيع مع الاحتلال لأن ذلك يعتبر أكثر من أي وقت مضي طعنة في ظهر الشعب العربي الفلسطيني لن يسكت عليها وليتحمل كل منا مسؤولياته".

    وأتم البيان "فتح تؤكد على وحدة الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات في مواجهة المؤامرة المتجددة التي تحاول شراكة ترامب ونتنياهو  فرضها على شعبنا والعالم مما يهدد السلم والأمن العالميين ويذكي العنف والتطرف في المنطقة والعالم وشعبنا سيفشل هذا المخطط بصموده على أرض وطنه وبتواصله مع أشقائه وأصدقائه".

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    الكلمات الدلالية:
    ترامب, صفقة القرن, فلسطين, حركة فتح
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