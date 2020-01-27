رئيس الوزراء العراقي يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي

تلقى رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، عادل عبد المهدي، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، لبحث تطورات الأمور، بعد الهجوم الأخير، الذي تعرضت له السفارة الأمريكية في بغداد، أمس الأحد.

ذكر ذلك "المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء" العراقي، عبر "تويتر"، اليوم الاثنين، مشيرا إلى أنه "جرى التأكيد على علاقات الصداقة بين البلدين وعلى إدانة الاعتداءات، التي استهدفت السفارة الأمريكية في بغداد".

وأضاف: "بحث الجانبان تعزيز إجراءات القوات العراقية المسؤولة عن حماية السفارة الأمريكية في بغداد، ومتابعة التحقيقات والإجراءات الكفيلة بمنع الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية وتقديم مقترفيها للقضاء".

رئيس مجلس الوزراء @AdilAbdAlMahdi يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي @SecPompeo ، وجرى التأكيد على علاقات الصداقة بين البلدين وعلى ادانة الاعتداءات التي استهدفت السفارة الأمريكية في بغداد وتعزيز إجراءات القوات العراقية المسؤولة عن حمايتها ومتابعة التحقيقات... pic.twitter.com/0YhmqkHVPn — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) January 27, 2020

وقال المكتب الإعلامي إن رئيس الوزراء شدد على أهمية التهدئة في المنطقة واحترام الجميع لسيادة العراق وقراراته وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وبذل الجهود البناءة والجدية لتحقيق ذلك.

وفي تصريحات سابقة، مساء أمس الأحد، قال رئيس مجلس النواب العراقي إن الاعتداء على أية بعثة أجنبية، يعد اعتداء على كيان الدولة العراقية وهيبتها، مطالبا الأجهزة الأمنية بالاضطلاع بدورها في ملاحقة الخارجين عن القانون وكشف هوية المعتدين.

رئيس مجلس الوزراء @AdilAbdAlMahdi يشدد على أهمية التهدئة في المنطقة واحترام الجميع لسيادة العراق وقراراته وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وبذل الجهود البناءة والجدية لتحقيق ذلك. — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) January 27, 2020

وكشف مصدر أمني عراقي، الأحد، لوكالة "سبوتنيك" عن استهداف المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد، بأربعة صواريخ كاتيوشا.

واستهدفت المنطقة الخضراء في الفترة الأخيرة بسلسلة من الهجمات الصاروخية آخرها كان بداية الشهر الجاري، إذ قال الجيش العراق في بيان، إن صاروخي كاتيوشا سقطا داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد، التي تضم المباني الحكومية وبعثات دبلوماسية أجنبية.