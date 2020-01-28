شاهد... أول فيديو لتحطم الطائرة العسكرية الجزائرية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا، قالوا إنها لمكان تحطم المقاتلة الجزائرية، التي سقطت مساء الإثنين، وقتل طاقمها.

ويظهر الفيديو والصور المتداولة، قطع مشتعلة وبقايا طائرة متناثرة في منطقة خالية.

كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أكد سقوط مقاتلة عسكرية خلال تدريبات، ومقتل طاقمها.

Un avion de chasse de type Sukhoi Su-30 s'est écrasé lundi soir à Oum El Bouaghi. Deux militaires, un lieutenant et un lieutenant-colonel, sont morts.

سقوط طائرة عسكرية تدريبية مساء اليوم الإثنين ببلدية عين الزيتون في ولاية أم البواقي. وفاة عسكريين اثنين. pic.twitter.com/na7dTuy8tG — 24H Algérie (@24h_algerie) January 28, 2020

وكتب تبون على تويتر: "أعزي نفسي وأعزي عائلتا الطيارين، ضحية الحادث المأساوي لسقوط الطائرة العسكرية التدريبية بأم البواقي، كما أعزي كافة أفراد الجيش الوطني الشعبي. رحم الله الشهيدان وأسكنهما فسيح جنانه، وألهم ذويهما الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".

أعزي نفسي و أعزي عائلتا الطيارين، ضحية الحادث المأساوي لسقوط الطائرة العسكرية التدريبية بأم البواقي، كما أعزي كافة أفراد الجيش الوطني الشعبي. رحم الله الشهيدان واسكنهما فسيح جنانه، وألهم ذويهما الصبر و السلوان،

إنا لله وإنا إليه راجعون. — عبدالمجيد تبون - Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) January 27, 2020

هذا وأفاد مصدر مطالع لوكالة سبوتنيك، يوم الإثنين، بسقوط طائرة عسكرية جزائرية في ولاية أم البواقي، ومقتل طاقمها.

وأشار المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إلى أن الطائرة من نوع سوخوي "سو-30".

وفاة قائد طائرة عسكرية ومساعده في أم البواقي

أثناء القيام بطلعة ليلية مبرمجة ليلة أمس وفي حدود الساعة العاشرة، سقطت طائرة عسكرية من نوع سو 30 في مكان خال من السكان بضواحي مشتة شيموط على بعد 16 كلم من بلدية عين الزيتون بأم البواقي

الحادث أسفر عن استشهاد قائد الطائرة ومساعده. pic.twitter.com/WXS6hhhxcB — fadel zoubir (@FADELZOUBIR) January 28, 2020

وقالت وسائل إعلام جزائرية، إن طائرة عسكرية تدريبية سقطت في منطقة "قرعة تيمرقنين" التابعة لبلدية عين الزيتون في ولاية أم البواقي.

وبحسب شبكة تلفزيون "النهار" الجزائرية، فإن الطائرة العسكرية التي سقطت روسية الصنع من نوع "سوخوي 30"، ولم تعرف الأسباب إلى الآن.



وأشارت النهار إلى وجود أنباء متداولة تفيد بمقتل طاقم الطائرة والمتكوّن من عسكريين اثنين، أحدهم برتبة "مقدم" بالقوات الجوية الجزائرية والآخر "ملازم أول".

وأكد مصدر محلي للنهار، أن صوت الانفجار واحتراقها كليا أحدث هلعا وسط سكان المنطقة.

هذا وقد أسرعت سيارات الإسعاف رفقة الدرك الوطني لمكان الحادث، وفقا لشبكة تلفزيون النهار.



في مايو/أيار 2019، سقطت طائرة مروحية عسكرية قرب مطار قمار، بمدينة وادي سوف جنوبي الجزائر، كما سقطت طائرة تدريب عسكرية في مارس الماضي خلال تمارين الطيران الليلية في ولاية وهران غربي البلاد، مما أدى إلى مقتل قائدها.