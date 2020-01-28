وزارة الصحة المصرية: رضيع الإسكندرية أصيب بفيروس كورونا العادي

وقالت المديرية في البيان الذي تناقلته الصحف المحلية، إن العدوى المصاب بها الطفل هي "أحد أشكال كورونا الشائعة والمكتشفة منذ ستينيات القرن الماضي، وهي من أنواع نزلات البرد العادية".

وأوضحت المديرية أن الرضيع دخل إلى إحدى المستشفيات الخاصة يوم 21 من الشهر الجاري وتم علاجه، ونتجية التحاليل أوضحت أن الفيروس المصاب به هو كورونا من نوع "oc43" والذي يسبب أعراضا مثل الرشح والسعال وارتفاع درجات الحرارة.

وقال وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية إن الطفل المصاب لم يغادر البلاد منذ مولده، ولم يتصل بأي شخص قادم من مناطق ظهور فيروس كورونا.

كما كشف سفير مصر في الصين عن حقيقة وفاة مصري بسبب فيروس كورونا، وقال السفير أسامة المجدوب، إنه أجرى اتصالات بالمسؤولين في بكين للتأكد من وفاة مصري أصيب بفيروس كورونا، حسب موقع "مصراوي" الإخباري المحلي.

وأكد السفير أن الاتصالات أكدت عدم صحة وفاة أي مصري بسبب فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية.