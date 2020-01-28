مصدر: المبعوث الأممي إلى سوريا يصل دمشق

وصل المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة دمشق، لبحث جميع القضايا مع السلطات السورية.

دمشق- سبوتنيك وقال مصدر في مكتب الأمم المتحدة بدمشق في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون يصل إلى دمشق".

وكانت مصادر خاصة، لصحيفة "الوطن" السورية، قد ذكرت أن لقاءات بيدرسون ستجري يوم غد الأربعاء، وهو اليوم نفسه الذي كان من المفترض أن يقدم فيه إحاطة في ​مجلس الأمن الدولي​ عن الشأن السوري، ما سيعني أن المبعوث الأممي سيرسل من يمثله إلى ​نيويورك​.

وقالت الصحيفة إن نائبته ​خولة مطر​ هي من سيتوجه لتقديم الإحاطة، مستفيدة من فارق التوقيت مع دمشق حيث يطلّع بيدرسون على موقف سوريا من الجولة القادمة من المفاوضات الدستورية.

وتمهيدا لعملية سياسية طال انتظارها، انطلقت أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف، في الـ 30 من أكتوبر/ تشرين الأول، تحت رعاية الأمم المتحدة.

وتتكون اللجنة الدستورية من 150 عضوا، مقسمة على 50 عضوا لكل فئة من الفئات المشاركة (الحكومة السورية، المعارضة والمجتمع المدني).