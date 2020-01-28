الجيش السوري يسيطر على معرة النعمان ثاني أكبر مدن محافظة إدلب.

يأتي ذلك بعد ساعات من سيطرة الجيش السوري على بلدة كفرومة بالقرب من مدينة المعرة (جنوب غرب)، وسط عملية عسكرية ينفذها الجيش السوري في ريفي إدلب وحلب على محاور مختلفة.

وقال قائد ميداني لوكالة " سبوتنيك " إن "الجيش السوري اقتحم المعرة من ثلاثة محاور ووقعت اشتباكات عنيفة مع من تبقى من إرهابيي النصرة داخل المدينة".

وأضاف القائد الميداني أن "وحدات الجيش السوري تقوم بتثبيت نقاطها داخل معرة النعمان بالتزامن مع قيام وحدات الهندسة التابعة للجيش السوري بتمشيط المدينة وتفكيك العبوات الناسفة والمفخخات التي خلفها مسلحو النصرة".

وكانت وحدات من الجيش السوري سيطرت أمس الإثنين على عدد من البلدات في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، ووصلت القوات إلى الطريق الدولي بين حلب وحماة في المنطقة الواقعه بين معرة النعمان وسراقب وقطعت الطريق شرقا باتجاه بلدة الدانا، بالإضافة إلى تحقيق تقدم في ريف حلب وسط اشتباكات عنيفة.

من جهتها أفادت وكالة "سانا"، أن :وحدات الجيش حررت معظم أحياء مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي وبدأت عمليات تمشيطها فيما تحدثت أنباء غير مؤكدة عن تحرير المدينة بالكامل من الإرهاب".