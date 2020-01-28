دحلان يوجه "رسالة مفتوحة" لعباس: بيدك الآن قلب الطاولة وإعلان قيام دولة فلسطين

وجه القيادي السابق في حركة "فتح" الفلسطينية محمد دحلان، رسالة إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بشأن اقتراب موعد إعلان ما تسمى "صفقة القرن".

ونادى دحلان القيادي المفصول من فتح والمقيم خارج فلسطين، محمود عباس بـ"‏‎أخي أبو مازن".

رسالة مفتوحة إلى الأخ أبو مازن



أخي أبو مازن



نحن، قيادة وشعباً، أمام لحظة فارقة من تاريخ قضيتنا، توجب علينا التخلي عن ما يفرقنا والعودة إلى ما يوحدنا لنقف معاً في الدفاع عن شعبنا وحقوقه ومقدساته. — Mohammad Dahlan محمد دحلان (@mohammad_dahlan) January 28, 2020

​وقال دحلان في رسالته التي نشرها على صفحتيه الرسميتين على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر": "‏‎نحن، قيادة وشعباً، أمام لحظة فارقة من تاريخ قضيتنا، يتوجب علينا التخلي عن ما يفرقنا والعودة إلى ما يوحدنا لنقف معاً في الدفاع عن شعبنا وحقوقه ومقدساته".

وأضاف دحلان: "قد نكون جميعاً أمام أهم القرارات المصيرية، لكن وبحكم الواقع فإن مسؤوليتك أكبر وأخطر في مواجهة هذه المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية المسماة بصفقة القرن، والتي يظن أصحابها بأن الزمن كفيل بإخضاع شعبنا للقبول بها كأمر واقع، لكنهم والله يجهلون معدن شعبنا الحقيقي وصلابته الكفاحية".

وقد نكون جميعاً أمام أهم القرارات المصيرية، لكن وبحكم الواقع فإن مسؤوليتك أكبر وأخطر في مواجهة هذه المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية المسماة بصفقة القرن، والتي يظن أصحابها بأن الزمن كفيل بإخضاع شعبنا للقبول بها كأمراً واقعاً، لكنهم والله يجهلون معدن شعبنا الحقيقي وصلابته الكفاحية. — Mohammad Dahlan محمد دحلان (@mohammad_dahlan) January 28, 2020

​‏وتابع: "‎نعم كلنا مسؤول، لكن المسؤولية الأولى على عاتقك بكل ما تمتلك من مصادر للقرار، وعيون شعبنا شاخصة إليك بانتظار ما ستتخذ من قرارات ومواقف تجسد كفاح شعبنا الطويل، وتضحيات قوافل شهداء وأسرى ثورتنا المباركة".

‏‎وجاء في رسالة دحلان "شعبنا في انتظار قرارات حاسمة تصبح قاطرة للمواقف العربية والدولية، وبالتالي علينا ودون إبطاء أن نخرج للعالم بمواقف واضحة حاسمة لا تحتمل التأويل".

وتابع: "أقول لك مطمئناً أن بيدك كسر حلقات هذه المؤامرة، وبيدك قلب الطاولة على رؤوس مدبريها، وأقول لك واثقاً بأنك ستجد شعبنا المجيد كله إلى جانبك، فلا تتردد، فليس لنا في جعبتهم إلا سرقة أرضنا، وتدنيس مقدساتنا وتهويدها، وبعثرة حقوقنا في متاهات الزمن".

فليس لنا في جعبتهم إلا سرقة أرضنا، وتدنيس مقدساتنا وتهويدها، وبعثرة حقوقنا في متاهات الزمن.

هم يعتقدون، بل يراهنون على أن رد فعلك لن يكون مختلفاً عن المرات السابقة، وبأنك ستكتفي بإصدار بيانات رفض وشجب وإدانة، والدعوة لسلسلة اجتماعات عربية ودولية وهذا حقنا وواجبنا، — Mohammad Dahlan محمد دحلان (@mohammad_dahlan) January 28, 2020

​وأضاف: "‏‎هم يعتقدون، بل يراهنون على أن رد فعلك لن يكون مختلفاً عن المرات السابقة، وبأنك ستكتفي بإصدار بيانات رفض وشجب وإدانة، والدعوة لسلسلة اجتماعات عربية ودولية وهذا حقنا وواجبنا، ولكن يا أخي علينا أولاً تفعيل مخزون قوتنا، واتخاذ قرارات تاريخية حاسمة، ثم نذهب لكل زوايا الأرض مطالبين بالاعتراف بشرعية قراراتنا".

وأشار دحلان: "علينا أولاً إعلان قيام دولتنا، دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس وفقاً للقرار رقم 67/19 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، نعم نعلنها دولة فلسطينية تحت الاحتلال بديلاً عن كل اتفاقات وتفاهمات وقيود أوسلو، نلغي بموجبها وثيقة الاعتراف المتبادل والتنسيق الأمني، ثم بعد ذلك نعمل بكامل طاقتنا لحمل العالم على الاعتراف بقراراتنا، وتوفير الحماية الدولية اللازمة لشعبنا ولدولتنا المحتلة".

نعم نعلنها دولة فلسطينية تحت الاحتلال بديلاً عن كل اتفاقات وتفاهمات وقيود أوسلو، نلغي بموجبها وثيقة الاعتراف المتبادل والتنسيق الأمني، ثم بعد ذلك نعمل بكامل طاقتنا لحمل العالم على الاعتراف بقراراتنا، وتوفير الحماية الدولية اللازمة لشعبنا ولدولتنا المحتلة. — Mohammad Dahlan محمد دحلان (@mohammad_dahlan) January 28, 2020

​وتابع: "‏‎قد تكون أنت اليوم أمام أهم لحظة في حياتك، بل إن كل ما مضى في كفة، وما ستقرره اليوم في الكفة الأثقل، واليوم ليس؛ ولن يكون كأي يوم آخر، فأنت اليوم بحاجة إلى الشعب وبيدك أن تستنهض هممه، وشعبنا سيستجيب لك إن فعلت".

وقال "سيكون من المؤسف أن تكون همم الشعب في مكان، وحراك قادته بمكان آخر، ومكانك الطبيعي اليوم في موقع الفعل لا رد الفعل، تذكر وجوه كل أخوتك الشهداء، كل آلام اللاجئين والنازحين، كل أسرانا وجرحانا، انظر جيداً إلى قباب وأسوار القدس، إلى أقصانا وإلى كنائسنا وأجراسها، انظر في عيون أطفالنا، انظر في عيون أحفادك ثم قرر، فإن قررت وكنت مع فلسطين نكون معك ولا شيء سيفرقنا. ‏‎اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد".

وأمس الاثنين، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن "الكثير من الدول العربية وافقت على خطة السلام".

وأضاف ترامب أن "خطة السلام في الشرق الأوسط (المعروفة بصفقة القرن) ستحقق الكثير للجميع"؛ حسب "رويترز".

Just now: President @realDonaldTrump welcomed Prime Minister @netanyahu to the White House and gave an update on the Middle East peace plan. pic.twitter.com/LNFeN7Bf2a — The White House (@WhiteHouse) January 27, 2020

​وقال ترامب: "لا بد أن يرضى الفلسطينيون بخطة السلام لأنها تصب في صالحهم".

أدلى الرئيس الأمريكي بهذه التصريحات للصحفيين لدى استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض.

وقال ترامب أمس إن البيت الأبيض سينشر خطة السلام في الشرق الأوسط (المعروفة بصفقة القرن) الثلاثاء ظهرا بالتوقيت المحلي (17:00 بتوقيت غرينتش).

وأضاف: "الفلسطينيون سيطلعون على خطة السلام غدا وهناك فرصة رائعة للتفاوض".