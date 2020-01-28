الجيش اليمني: مقتل قيادي ميداني من الحوثيين و8 من مرافقيه بقصف غرب تعز

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الثلاثاء، مقتل 9 من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بينهم قيادي بقصف في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، نقلاً عن مصدر عسكري، أن "مدفعية اللواء 17 مشاة استهدفت تجمعاً للحوثيين أثناء محاولته التقدم باتجاه مواقع للجيش في محيط جبل هان غرب مدينة تعز".

وأكدت "مقتل القيادي الميداني في صفوف الحوثيين (أبو تراب) و8 من مرافقيه جراء القصف".

وسيطر الجيش اليمني، في وقت سابق اليوم، على تباب الذياب والمضيض والراعي والذروة والزاهر الاستراتيجية في جبهة الضباب ووادي الهرامية غرب مدينة تعز، اثر هجوم واسع لقواته على "أنصار الله".

وأبلغ مصدر عسكري يمني، وكالة "سبوتنيك"، بأن الجيش "شن هجوما واسعا على مواقع "أنصار الله" غرب مدينة تعز، تمكن خلاله من السيطرة على تباب الراعي والذياب والذروة والمضيض والزاهر في جبهة الضباب ووادي الهرامية".

وأضاف أن الجيش فرض سيطرته النارية على تبة الخلوة والتبة السوداء غرب مدينة تعز، ويواصل التقدم وسط مواجهات عنيفة مع مسلحي "أنصار الله" الذين يرغبون في الحفاظ على مواقع استراتيجية غرب المدينة، لاستخدامها منطلقا لشن عمليات قصف واستهداف.