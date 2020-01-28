"صفقة القرن" تحدد مصير غور الأردن وتنزع السلاح من قطاع غزة

أعلن رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن "صفقة القرن" تبقي سيطرة إسرائيل على غور الأردن.

القاهرة - سبوتنيك. نتنياهو، بنود وتفاصيل ما جاء في خطة الولايات المتحدة للسلام في الشرق الأوسط المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن".

وقال نتنياهو، في كلمة مشتركة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالبيت الأبيض اليوم الثلاثاء، "أوافق على إجراء مفاوضات سلام مع فلسطين وفقًا لما وضعته رؤية خطة السلام الأميركية".

ونوه نتنياهو إلى أن ترامب يعترف بأنه ينبغي أن تكون لإسرائيل السيادة في غور الأردن ومناطق أخرى حيث تستطيع الدفاع عن نفسها بنفسها

وأضاف "الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، وتبقي إسرائيل سيطرتها على غور الأردن، ونزع السلاح من قطاع غزة، ووقف أنشطة حماس، وحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين خارج دولة إسرائيل، والاعتراف بعاصمة غير مقسمة لإسرائيل وهي القدس، وفتح دور العبادة لجميع الأديان، وربط فلسطين بإسرائيل".