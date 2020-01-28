احتجاجات أردنية أمام السفارة الأمريكية بالتزامن مع إعلان "صفقة القرن"

يعتصم في هذه الأثناء أردنيون أمام السفارة الأمريكية في العاصمة عمان، بالتزامن مع إعلان رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، تفاصيل صفقة القرن، مؤكدين احتجاجهم ورفضهم للصفقة وتفاصيلها.