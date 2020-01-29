صحيفة تكشف شروط الدعم المالي للبنان

أفادت صحيفة عربية، اليوم الأربعاء، أن هناك توجها دوليا لدعم لبنان وحكومته ماليا وفق شروط محددة لإنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي بعد أن بات البلد في وضع خطير قد يؤدي إلى انفجار اجتماعي.

وكشفت صحيفة "الشرق الأوسط" أن المجموعة الدولية لدعم ​لبنان​ أبلغت رئيس الحكومة ​حسان دياب​، الشروط التي تريدها من حكومته تمهيدا لتقديم المساعدات من ​الدول المانحة​ ومن المؤسسات النقدية الدولية.

ووفقا لسفير عضو في المجموعة الدولية، فإن الشروط المطلوبة هي: "​مكافحة الفساد​، التهرب الضريبي من خلال تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وقانون مكافحته، دعم استقلال القضاء من أجل ترسيخ الشفافية والمحاسبة وتعزيز الحكم الرشيد".

ودعا السفير إلى "إصلاحات فورية وطويلة الأمد لوقف تدهور ​الوضع الاقتصادي​، واستعادة التوازن النقدي والاستقرار المالي، ومعالجة أوجه القصور في ​الاقتصاد اللبناني​".

وشدد على "أهمية استعادة لبنان الإجراءات الحاسمة لاستعادة نموذج التمويل للقطاع المالي، بما في ذلك تنفيذ خطة إصلاح ​الكهرباء​ وإصلاح المؤسسات التابعة للدولة وتطبيق قوانين فعالة للمشتريات الحكومية"، منبها إلى أن "غياب الإصلاحات سيُبقي لبنان معتمدًا على التمويل الخارجي".