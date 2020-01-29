البنتاغون يعلن إصابة 50 عسكريا في القصف الإيراني لقاعدة "عين الأسد"

وقال المتحدث باسم البنتاغون توماس كامبل، في بيان، مساء أمس الثلاثاء، إنه "اعتبارا من اليوم، تم تشخيص 50 من أعضاء الخدمة العسكرية الأمريكية بإصابات في الدماغ"، مشيرا إلى أن الأعراض تشمل الإصابات الارتجاجية والصداع والدوار والحساسية تجاه الضوء والغثيان، وذلك حسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأضاف: "من بين هؤلاء الـ 50، تم علاج 31 من أعضاء الخدمة في العراق وأُعيدوا إلى الخدمة، بما في ذلك 15 من أعضاء الخدمة الإضافيين الذين تم تشخيصهم منذ التقرير السابق، فيما نقل 18 إلى ألمانيا لإجراء مزيد من الفحص والعلاج، فضلا عن ذلك نقل أحدهم إلى الكويت قبل أن يعود إلى الخدمة من جديد".

ويعد إعلان البنتاغون، هو التحديث الثالث من قبل وزارة الدفاع الأمريكية بشأن عدد المصابين في الهجوم الصاروخي الإيراني.

وقلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من خطورة الإصابات التي لحقت بالعديد من الجنود الأمريكيين، قائلا: إنه "لا يعتبر إصابات الدماغ المحتملة خطيرة مثل الجروح القتالية البدنية"، بعدما أعلن، في وقت سابق من هذا الشهر، أن جميع الجنود بخير بعد القصف الصاروخي الإيراني على قاعدة "عين الأسد".