زوجة فابريغاس تصف العراقيين بـ "الشعب الجبار والشجاع"

وصفت اللبنانية دانيلا سمعان زوجة اللاعب الإسباني سيسك فابريغاس، اليوم الأربعاء، الشعب العراقي بـ "الشعب الجبار والشجاع"، تزامنا مع استمرار المظاهرات في العراق.

ونشرت سمعان تغريدة على حسابها في "تويتر"، قالت فيها: "انظروا إلى شجاعة الشعب العراقي، شعب الجبارين والشجاعة أنتم يا عراقيين عملتوا ثورة عظيمة وراح تنتصروا، لأنكم أبطال وما بتخافوا!".

انظروا إلى شجاعة الشعب العراقي ، شعب الجبارين والشجاعة انتم يا عراقيين عملتوا ثورة عظيمة وراح تنتصروا، لأنكم أبطال وما بتخافوا! — Daniella Semaan (@firstLadyD4) January 28, 2020

وتجددت أعمال العنف في العاصمة العراقية بغداد، ومحافظات في وسط وجنوبي البلاد، مع توسع الاحتجاجات شرقا، ما أسفر عن مقتل عدد من المتظاهرين، وإصابة أكثر من 2000 آخرين بجروح متفاوتة.

ويواصل المتظاهرون في العاصمة بغداد، وعموم محافظات وسط، وجنوبي العراق، احتجاجاتهم الشعبية منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وحتى الآن، لحين تلبية مطالبهم وعلى رأسها اختيار رئيس مستقل لحكومة مؤقتة تمهد لانتخابات مبكرة تحت إشراف دولي.