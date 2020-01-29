رئيس الحكومة اللبنانية يعلق على صفقة القرن

علق رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة، حسان دياب، اليوم الأربعاء، على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة السلام في منطقة الشرق الأوسط المعروفة بـ "صفقة القرن".

وغرّد دياب عبر حسابه الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "ستبقى القدس هي البوصلة وستبقى فلسطين هي القضية".

ستبقى القدس هي البوصلة وستبقى فلسطين هي القضية. — Hassan B. Diab (@Hassan_B_Diab) January 29, 2020

و"صفقة القرن"، بحسب ترامب ونتنياهو، ستعترف بإسرائيل دولة يهودية، إضافة إلى العمل على حل الدولتين، واعتبار القدس عاصمة "غير قابلة للتجزئة" لإسرائيل، والاعتراف بسيادة إسرائيل على غور الأردن، وتقديم استثمارات بقيمة 50 مليار دولار للدولة الفلسطينية".

يذكر أنه في أواخر عام 2017 تم الإعلان عن صفقة القرن، التي تتضمن خطة سلام من وجهة النظر الأمريكية، إلا أن الإعلان عن بنود الصفقة بقي طي الكتمان حتى تم إعلانها اليوم، وطوال العامين الماضيين، اتخذ ترامب سلسلة من القرارات الداعمة لإسرائيل، أبرزها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وإلغاء الدعم المالي الذي تقدمه الولايات المتحدة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، كما أعلن ضم الجولان لإسرائيل.