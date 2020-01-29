رئيس البرلمان العربي: ندعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية

قال مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، إنه يجب دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس الشرقية.

وأضاف، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الأربعاء: "يجب أن يتم ذلك وفقا لمبادرة السلام العربية لعام 2002، وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبدأ حل الدولتين بناء على حدود ما قبل عام 1967".

وقال رئيس البرلمان العربي إن "مضمون خطة السلام التي أعلنت عنها الإدارة الأمريكية لا تتسق مع قرارات مجلس الأمن الدولي، التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه".

وشدد على "أهمية تحقيق السلام العادل والدائم والشامل كخيار استراتيجي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وينهي الصراع ويسهم في دعم الاستقرار والأمن في المنطقة".

وجدد رئيس البرلمان العربي دعم البرلمان العربي للشعب الفلسطيني في الحفاظ على حقوقه العادلة استنادا لقرارات الشرعية الدولية، ومساندته في تحقيق تطلعاته المشروعة في قيام دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس الشرقية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي من البيت الأبيض أمس الثلاثاء، خطته للسلام المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن"، وسط حضور من كبار المسؤولين بإدارة ترامب، وسفراء عمان والإمارات والبحرين، وقال إنها "ربما تكون فرصة أخيرة" للفلسطينيين".

ومن جانبه رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في كلمة مساء أمس الثلاثاء، الخطة المقترحة، قائلا: "رفضنا خطة ترامب منذ البداية ولن نقبل بدولة دون القدس"، مؤكدا أن صفقة المؤامرة "لن تمر وستذهب إلى مزبلة التاريخ".