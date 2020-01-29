مجلس النواب الليبي: حوار جنيف حول طرابلس "محفوف بالمخاطر"

اعتبر مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، أن "الحوار الذي سيعقد في جنيف بشأن ليبيا محفوف بالمخاطر".

وقال أحميد حومة، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، إن "الجلوس على طاولة الحوار لن يتم إلا وفقا للمبادئ الوطنية التي يتفق عليها كافة الليبيين الشرفاء"، وذلك حسب قناة "ليبيا 218".

وأكد حومة أن "موقف البرلمان ثابت حيال دعم القوات المسلحة في حربها على الميليشيات في العاصمة طرابلس"، مجددا رفض البرلمان للتهديدات التركية ومحاولات الاستقواء بالأجنبي.

واستضافت العاصمة الألمانية برلين، في 19 يناير/ كانون الثاني الحالي، مؤتمرا دوليا حول ليبيا بمشاركة قادة وممثلين عن كل من روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات والجزائر والكونغو، إلى جانب الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، والجامعة العربية.

وأصدر المشاركون بيانا ختاميا دعوا فيه لتعزيز الهدنة في البلاد، ووقف الهجمات على منشآت النفط، وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.