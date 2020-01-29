محمد بن زايد: مليار إنسان يواجهون أخطارا تهدد حياتهم

قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إن أكثر من مليار إنسان يواجهون خطرا يهدد حياتهم، بسبب وجودهم في بيئات غير صحية.

وكتب ابن زايد، على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "أكثر من مليار إنسان حول العالم يعيشون في بيئات غير صحية تهدد حياتهم"، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأمراض المدارية المهملة، الذي يوافق غد الخميس 30 يناير/ كانون الثاني"، مضيفا "نسعى أفرادا ومجتمعات ومنظمات وشركاء إلى تغيير هذا الواقع للأفضل بمواصلة تضامننا ودعمنا ومد يد العون لهم".

أكثر من مليار إنسان حول العالم يعيشون في بيئات غير صحية تهدد حياتهم..في #اليوم_العالمي_للأمراض_المدارية_المهملة الأول والذي يوافق يوم غد 30 يناير .. نسعى أفراداً ومجتمعات ومنظمات وشركاء إلى تغيير هذا الواقع للأفضل بمواصلة تضامننا ودعمنا ومد يد العون لهم. pic.twitter.com/vdGfBxRbIW — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) January 29, 2020

وتسعى منظمة الصحة العالمية إلى مواصلة دعم الاتجاه الحالي من خلال إدماج التدخلات الخاصة بالأمراض المدارية المهملة في النظم الصحية الوطنية، لتحقيق التغطية الصحية الشاملة ضد الأمراض المدارية المهملة بحلول عام 2030.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إن جهود منظمات المجتمع المدني العالمي والقيادات المجتمعية، تتواصل تزامنا مع اليوم العالمي الأول للأمراض المدارية المهملة، التي تؤثر في حياة أكثر مليار شخص في البلدان النامية والأشد فقرا في العالم.

ولفتت "وام" إلى أن هذا اليوم يتزامن مع ذكرى مصادقة القيادات العالمية على إعلان لندن التاريخي بشأن الأمراض المدارية المهملة في عام 2012.