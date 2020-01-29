الشرطة الإسرائيلية تغلق أبواب المسجد الأقصى

أغلقت الشرطة الإسرائيلية أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين، مساء اليوم، الأربعاء.

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم، الأربعاء، أن قوات الشرطة الإسرائيلية أغلقت أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين.

ירושלים: כוחות הביטחון סגרו את הכניסה לעיר העתיקה משער שכם.



קרדיט: רשתות ערביות. pic.twitter.com/BOX1AbbvTc — מעריב אונליין (@MaarivOnline) January 29, 2020

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أنه جرت عملية طعن بالقرب من المسجد الأقصى، وتم اعتقال اثنين. حيث ربطت بين عملية الطعن وإغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين.

ניסיון הדקירה בהר הבית: המשטרה סגרה את שער שכם@SuleimanMas1 pic.twitter.com/uTud4qWnrr — כאן חדשות (@kann_news) January 29, 2020

وقال شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك" "إن قوات الاحتلال اعتقلت اثنين بعدما اشتبهت في أنهما يحملان سكينا وينويان تنفيذ عملية، وتم تقييدهما ونقلهما إلى أحد مراكز الشرطة بالقرب من باب الأسباط المؤدي لباحات المسجد الأقصى".

واستنفرت السلطات الأمنية الإسرائيلية قواتها على كافة أبواب المسجد الأقصى والبلدة القديمة، حيث أغلقت كافة الأبواب المؤدية للمسجد الأقصى ومنع دخول وخروج المصلين.

تأتي عملية إغلاق المسجد الأقصى في وقت أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض، عن بنود وتفاصيل "خطة السلام" الأمريكية في الشرق الأوسط المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن"، وتضمنت هذه الخطة العديد من البنود الاقتصادية، التي وصفها ترامب أنه من شأنها تمكين الشعب الفلسطيني من بناء مجتمع فلسطيني مزدهر وحيوي.

وكان ترامب قد نشر الخريطة، وعلق عليها باللغة العربية: هذا ما قد تبدو عليه دولة فلسطين المستقبلية بعاصمة في أجزاء من القدس الشرقية.