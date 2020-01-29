فلسطينيون يوزعون خرائط "فلسطين التاريخية" رفضا لـ"صفقة القرن"

قام مواطنون فلسطينيون، مساء اليوم، الأربعاء، بتوزيع خرائط فلسطين التاريخية، رفضا لـ"صفقة القرن".

وأكد الموقع الإلكتروني "الإخبارية 48"، أن تلك الخطوة الفلسطينية تأتي في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن خطته للسلام في الشرق الأوسط، والمعروفة باسم "صفقة القرن".

ونشر الموقع الإلكتروني هاشتاغ "فلتسقط الصفقة".

صور: مواطنون يوزعون خرائط فلسطين التاريخية رفضًا لصفقة القرن المزعومة.#تسقط_الصفقة pic.twitter.com/zyYNzcg41v — 48 الإخبارية (@48nnews) January 29, 2020

سبق وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض، عن بنود وتفاصيل "خطة السلام" الأمريكية في الشرق الأوسط المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن"، وتضمنت هذه الخطة العديد من البنود الاقتصادية، التي وصفها ترامب أنه من شأنها تمكين الشعب الفلسطيني من بناء مجتمع فلسطيني مزدهر وحيوي.

وكان ترامب قد نشر الخريطة، وعلق عليها باللغة العربية: هذا ما قد تبدو عليه دولة فلسطين المستقبلية بعاصمة في أجزاء من القدس الشرقية.