حماس تستنكر مشاركة دول عربية في حفل إعلان "صفقة القرن"

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، رفضها الكامل لصفقة القرن، لحل النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، التي أعلنت عنها واشنطن أمس، داعية إلى عقد لقاء وطني قيادي تنبثق عنه رؤية واضحة وخطوات عملية لمواجهتها.

رام الله - سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن حركة حماس، اليوم الأربعاء: "نعلن رفضنا التام والكامل لصفقة العار، ونستعد بشكل كامل لمواجهتها، وتسخير كل الإمكانات والمقدرات لإنجاح الخطوات العملية لصدها وإنهائها جنبا إلى جنب مع كل قوى الوطن".

وأضاف البيان: "ندعو شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده إلى مواجهة هذا الخطر الداهم على القضية الفلسطينية، ومن جميع المستويات الشعبية والسياسية والفصائلية، وبكل السبل والأدوات".

وتابع: "ندعو إلى ضرورة عقد لقاء وطني قيادي مقرر تنبثق عنه رؤية واضحة وخطوات عملية نحو مواجهة صلبة وقوية لصفقة العار المشؤومة".

كما استنكر البيان، مشاركة سفراء بعض الدول العربية في حفل الإعلان عن الصفقة، حيث قال "نستنكر مشاركة بعض الدول العربية في حفل إعلان المؤامرة، وندعو الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم كافة، إلى الرفض الواضح والصريح لهذه الصفقة، التي تستهدف الحق الفلسطيني في أرضنا ومقدساتنا".

وأعلن ترامب، أمس الثلاثاء، خطته لتسوية القضية الفلسطينية-الإسرائيلية المعروفة باسم "صفقة القرن"، وسط حضور من كبار المسؤولين في إدارة ترامب، ورئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وسفراء عمان والإمارات والبحرين.

© Sputnik / أهم بنود "صفقة القرن"

و"صفقة القرن"، بحسب ترامب ونتنياهو، ستعترف بإسرائيل دولة يهودية، إضافة إلى العمل على حل الدولتين، واعتبار القدس عاصمة "غير قابلة للتجزئة" لإسرائيل، والاعتراف بسيادة إسرائيل على غور الأردن، وتقديم استثمارات بقيمة 50 مليار دولار للدولة الفلسطينية".