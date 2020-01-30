العراق: إصابة عنصرين من القوى الأمنية بانفجار قنبلة أثناء تظاهرة في بغداد

قالت قيادة عمليات بغداد إن انفجار قنبلة في ساحة الخلاني، أدى إلى إصابة ضابط وآخر من المنتسبين للشرطة العراقية، اليوم الخميس.

ودعت قيادة عمليات بغداد المتظاهرين السلميين إلى التعاون مع القوات الامنية لتأمين مناطق التظاهر، بحسب ما ذكره موقع "السومرية نيوز".

وجاء إعلان قيادة عمليات بغداد ، في بيان، قالت فيه: "لا تزال مجموعات من المتظاهرين في ساحة الخلاني والمناطق المحيطة بها في حالة احتكاك مباشر مع القوات الأمنية مع استخدام العنف".

وأضافت: "قواتنا تمارس ضبط نفس عالي وهي تؤدي مسؤولياتها الأمنية في مكافحة العنف".

وتابعت: "في الساعة الثانية عشر وخمسة عشرة دقيقة من صباح اليوم، تم إلقاء رمانة هجومية للمرة الثانية باتجاه القوات الأمنية في تقاطع ساحة الخلاني قرب مبنى أمانة بغداد مما أدى إلى إصابة ضابط ومنتسب".

وقالت: "ندعو المتظاهرين السلميين إلى العمل الجاد لكشف هذه المجاميع والتعاون مع قواتنا الأمنية لحماية المتظاهرين وتأمين منطقة التظاهر، وعدم التمدد خارج المنطقة المؤمنة لهم في ساحة التحرير".