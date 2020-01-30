وزير النقل المصري: نخطط لإنشاء 8 موانئ جافة لحل مشاكل المستوردين

قال وزير النقل المصري، كامل الوزير، إن إنشاء الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر سوف يقلل وقت الانتظار، في ميناءي الإسكندرية والدخيلة، مضيفا: "عندما يعمل بكامل طاقته سوف يصبح وقت الانتظار في تلك الموانئ "صفر".

ولفتت صحيفة "المال" المصرية، اليوم الخميس، إلى قول الوزير: "المستوردون في ميناء الإسكندرية يتحملون ما يصل إلى 3 مليون دولار يوميا غرامات تأخير، بسبب تأخر المراكب بالبضائع في الموانئ لحين خروج بضاعتهم"، مضيفا: "المستورد يقوم في النهاية بتحميل هذه المبالغ، التي يدفعها، على ثمن البضاعة، والمستهلك هو الذي يتحملها في نهاية الأمر".

ولفتت الصحيفة إلى أن تصريحات وزير النقل المصري جاءت، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده للإعلان عن ترسية إنشاء أول ميناء جاف في مصر، سيقام في مدينة السادس من أكتوبر، مشيرا إلى أنه سيكون من بين 8 موانئ جافة مخطط إنشائها.

وأوضح وزير النقل المصري: "وقت الانتظار في ميناء الإسكندرية يصل إلى 21 يوما حتى تجد المراكب مكانا على الرصيف لتفريغ بضائعها، منوها إلى أن هناك بضاعة لا تحتمل الانتظار، طوال هذه الفترة.