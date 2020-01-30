قيس سعيد يصدر توجيها عاجلا بعد مشاركة لاعب إسرائيلي بدورة تنس في تونس

دعا الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى فتح تحقيق في مشاركة لاعب، يحمل الجنسيتين الفرنسية والإسرائيلية، في دورة دولية للتنس بالعاصمة تونس.

وقالت الرئاسة التونسية، في بيان لها، مساء أمس الأربعاء، إن "الرئيس قيس سعيد التقى وزيرة شؤون الشباب والرياضة، سنية بالشيخ، وتناول مسائل تتعلق بالشباب والرياضة، ومنها بالخصوص مشاركة لاعب تنس يحمل جنسية مزدوجة، دخل إلى تونس بجواز سفر فرنسي، لكنه لعب مبارياته بإجازة إسرائيلية".

وأضافت أن قيس سعيد دعا إلى "فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات"، مذكرا "بموقف تونس المبدئي الرافض لإقامة علاقات مع إسرائيل، تحت أي شكل من الأشكال".

وباستثناء مصر والأردن، اللتين ترتبطان بمعاهدتي سلام مع إسرائيل، لا تقيم أية دولة عربية أخرى علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل.