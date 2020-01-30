وزيرة كويتية تستقيل بسبب قرارات أشعلت أزمة مع مجلس الأمة

تقدمت وزيرة كويتية باستقالتها، وسط دعوات من برلمانيين لاتخاذ قرار بحجب الثقة عنها، في جلسة مجلس الأمة الكويتي المقررة يوم 4 فبراير/ شباط المقبل.

ذكرت ذلك صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن وزيرة الشؤون الاجتماعية غدير أسيري، قالت في تصريح للصحيفة، أنها "تقدمت باستقالتها رسميا، اليوم الخميس، وتم قبول الاستقالة".

وكانت الصحيفة، قد نقلت عن مصادر مطلعة، أمس الأربعاء، إن اليوم الخميس، سيكون حاسما لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل غدير أسيري"، مشيرين إلى أنها بين اختيارين إما الاستقالة، أو انتظار الإقالة.

ولفتت الصحيفة إلى أن عدد النواب المؤيدين لطرح الثقة عنها، في زيادة، وذلك قبل جلسة 4 فبراير المقبل، مضيفة: "كان آخر النواب الذين أعلنوا عزمهم طرح الثقة بالوزيرة أسيري، النائب عبدالله الرومي، الذي كان علامة فارقة في سحب ثقة الوزيرة".

وأصدرت الوزيرة المستقيلة، عدة قرارات تسببت في إشعال أزمة بينها وبين مجلس الأمة، في الكويت، حيث ألغت بموجبها 17 صلاحية من صلاحيات المديرة العامة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، كما أصدرت قرارات متعلقة بقضايا ذات صلة بالتعيين والنقل والندب وتدوير الوظائف الإشرافية وتعديل أوضاع الموظفين، ورفع المستوى الوظيفي.