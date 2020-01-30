انتهاء التدريب البحري المصري السعودي المشترك "مرجان-16"... صور

انتهت اليوم الخميس، فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك "مرجان-16"، الذى استمر عدة أيام في قاعدة البحر الأحمر البحرية.

وأعلن العقيد أ.ح تامر الرفاعي، المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، أن التدريب تضمن تنفيذ عدة تشكيلات بحرية، وتنفيذ تمارين اتصالات لاسلكية وإشارية، وكذا تمرين حرب إلكترونية أظهر تكامل إجراءات الحماية الذاتية للوحدات البحرية فى استخدام أعمال الخداع الإلكتروني.

كما تضمن التدريب عمليات البحث والإنقاذ للطائرات والسفن المنكوبة، "وقامت العناصر المشاركة فى التدريب بتنفيذ معركة تصادمية قامت خلالها الوحدات البحرية المختلفة بأداء مهامها بدقة ومهارة عالية، وأظهرت مدى قدرتها على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية".

ونفذت القطع البحرية المشاركة تدريبا للرماية بالذخيرة الحية لصد وتدمير الأهداف السطحية المعادية، وتأمين الوحدات البحرية ضد الأهداف الجوية المعادية، كما تم التدريب على الإمداد والتزود بالوقود بالبحر وإجراء بيانات عملية على تعرض الوحدات البحرية للتهديدات غير النمطية.

كما نفذت عناصر القوات الخاصة للبحرية المصرية والبحرية السعودية بيانا عمليا لأعمال حق الزيارة والتفتيش والاقتحام الرأسي والأفقي، كما تم التدريب على الإغارة على إحدى الجزر المعادية المجهزة بالموانع والسيطرة عليها.

وحضر المرحلة الرئيسية للتدريب عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسعودية.