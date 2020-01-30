ليبيا تنفي نبأ تسجيل البلاد أول إصابة بفيروس كورونا الجديد

نفى مدير عام المركز الليبي لمكافحة الأمراض، بدر الدين بشير النجار، اليوم الخميس، الأخبار والشائعات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بتسجيل حالات للمرض في البلاد.

وأكد النجار، رفع حالة التأهب والاستعداد لتقليل خطر دخول فيروس كورونا الجديد إلى ليبيا، بحسب بوابة "أفريقيا الإخبارية".

وبين النجار، أن المركز على تواصل مستمر مع المنسق الوطني للوائح الصحية بمنظمة الصحة العالمية ومنسق البرنامج الوطني للرصد، لمتابعة الأوضاع واتخاذ الإجراءات اللازمة.

واجتمع بدر الدين النجار، اليوم الخميس، مع مدير مديرية أمن طرابلس أسامة عويدان، لمناقشة آلية متابعة الإجراءات الوقائية التي اتخذها المركز لمواجهة فيروس كورونا.

واستهدف فيروس "كورونا الجديد" مجموعة من الدول والمناطق، منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر 2019.

© Sputnik / دول أصابها فيروس كورونا

وكانت منظمة الصحة العالمية، وصفت فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات، التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".

وقالت وسائل إعلام صينية إن عدد حالات الوفاة وصل لأكثر من 170 شخصا، فيما ارتفعت الإصابات لأكثر من 7711 حالة.

وتشمل الأعراض الشائعة للعدوى أعراض الجهاز التنفسي والحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس، وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت.