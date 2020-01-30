طائرة خاصة وحجر صحي... الحكومة المصرية تعلن خطة إجلاء مواطنيها من الصين

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، تجهيز طائرة خاصة لإجلاء مواطنيها من مدينة ووهان الصينية، موطن تفشي فيروس "كورونا" الجديد.

وأضافت الحكومة، في بيان، نشره الحساب الرسمي لمجلس الوزراء عبر "فيسبوك"، أنه سيتم وضع القادمين في الحجر الصحي لمدة 14 يوما، لدى عودتهم إلى البلاد لتجنب انتقال العدوى.

وقال البيان إن رئيس مجلس الوزراء المصري، عقد اجتماعا مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، اليوم، والتي أكدت أنه يتم تجهيز محجر صحي حاليا لاستيعاب المواطنين المصريين العائدين من مدينة "ووهان" الصينية، وجميع المتعاملين معهم".

وتابع أن الوزيرة أكدت "إمداد المحجر الصحي بجميع الأجهزة والمستلزمات الطبية، والأطقم الطبية المتخصصة، وكذا الأطقم الإدارية والخدمية، مع اتخاذ الإجراءات اللوجستية اللازمة لتوفير سبل الإعاشة والإقامة لمدة 14 يوما، وهي فترة حضانة المرض، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية".

وأضاف أنه من المقرر أن "تتم المتابعة الدورية على مدار الساعة، واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية والعلاجية للمواطنين العائدين".

وأضح البيان أن "مجلس الوزراء ناشد أبناءنا في مدينة "ووهان" الصينية الذين يرغبون في العودة سرعة الإتصال بالسفارة المصرية ببكين على تليفون (01065322541 ثم الضغط على الرقم صفر بعد إنتهاء الرسالة الصوتية، والاتصال من داخل الصين فقط) أو على الإيميل: egy.emb_beijing@mfa.gov.eg".

وأكد أن "السفارة المصرية أنشأت مجموعة تواصل على وسيلة التواصل الإجتماعي الصينية بين المصريين المقيمين في ووهان".