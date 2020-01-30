قيادي في "أنصار الله": أبلغنا السودان جاهزيتنا للتفاوض بشأن تبادل أسرى

كشف القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، عبد القادر المرتضى، اليوم الخميس، عن تحركات لتنفيذ صفقة تبادل أسرى مع القوات السودانية العاملة ضمن قوات التحالف العربي في اليمن.

وقال المرتضى، وهو رئيس لجنة شؤون الأسرى في "أنصار الله" وعضو وفد الجماعة المفاوض، في تغريدة على موقع "تويتر": ‏"أبلغنا السلطات السودانية عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بأن لدينا أسرى سودانيين وأننا جاهزون لإجراء تفاوض معهم على صفقة تبادل".

أبلغنا السلطات السودانية عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأن لدينا أسرى سودانيين وأننا جاهزون لإجراء تفاوض معهم على صفقة تبادل.

نأمل أن تتحرك السلطات هناك للضغط على السعودية والإمارات لتحرير أبنائهم. — عبدالقادر المرتضى (@abdulqadermortd) January 30, 2020

وأعرب المرتضى عن أمله بأن "تتحرك السلطات السودانية للضغط على السعودية والإمارات لتحرير أبنائها".

وتشارك قوات سودانية منذ عدة سنوات في العمليات القتالية في اليمن ضمن قوات "التحالف العربي" الذي تقوده السعودية والتي تدخلت في اليمن لمساندة الحكومة الشرعية ضد جماعة "أنصار الله"، إلا أن الحكومة اليمنية التي جاء التحالف لتمكينها من العودة إلى صنعاء باتت اليوم غير قادرة على العودة إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد تمكين قوات المجلس الانتقالي من طرد قوات الحكومة وبسط السيطرة على مدينة عدن ومدن أخرى جنوب البلاد.

ومنذ مارس/ آذار 2015، اتخذ السودان قرارا بالمشاركة في تحالف عسكري تقوده السعودية ضد جماعة "أنصار الله" في اليمن، وأرسلت الخرطوم آلاف الجنود المشاة إلى هناك.

وبين الحين والآخر كانت تتردد أنباء عن أن السودان سيسحب قواته من اليمن وأن علاقة البلدين متوترة، لكن مسؤولين سودانيين وفي مقدمتهم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، طالما شددوا على عمق العلاقات مع السعودية، وعلى ضرورة الدفاع عن أمنها، لأن "أمن الحرمين من أمن السودان".