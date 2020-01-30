سبوتنيك ترصد عمليات الفرقة "25- مهام خاصة" في الجيش السوري بريف إدلب

تمكنت وحدات من الجيش السوري خلال الأيام الأخيرة من السيطرة على نحو 30 مدينة وبلدة وقرية وموقعا استراتيجيا في ريف إدلب الجنوب الشرقي، متابعة تقدمها بمحاذاة الطريق الدولي حلب - دمشق شمالا باتجاه مدينة سراقب، لتسيطر أمس على بلدتي خان السبل ومعردبسة الاستراتيجية على بعد أقل من 10 كم من المدينة.

الفرقة 25 مهام خاصة في الجيش السوري © Sputnik . Raef salamah

الفرقة 25 مهام خاصة في الجيش السوري © Sputnik . Raef salamah

الفرقة 25 مهام خاصة في الجيش السوري © Sputnik . Raef salamah

الفرقة 25 مهام خاصة في الجيش السوري © Sputnik . Raef salamah 1 / 4 © Sputnik . Raef salamah الفرقة 25 مهام خاصة في الجيش السوري

وفي سياق متصل، أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء يوري بورينكوف، أن الجيش السوري، قام بعمليات هجومية مضادة لهزيمة المسلحين في ضواحي مدينتي حلب وإدلب، مؤكدا عدم إصابة المدنيين بأي جراح.