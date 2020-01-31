الرئيس التركي: مساندة حفتر خيانة ولا يحق لأحد توجيه انتقادات لنا بخصوص ليبيا

رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الانتقادات الوجهة إلى بلاده بشأن ليبيا، قائلا إنه "لا يحق لأحد أن يوجه انتقادات لتركيا بخصوص ليبيا وخصوصا أولئك الذين يدعمون بارونات حرب ملطخة أياديهم بالدماء".

وقال أردوغان في كلمة له اليوم الجمعة إن "الوقوف إلى جانب الانقلابي حفتر في ليبيا بدلا من الوقوف بجانب الحكومة الشرعية والشعب الليبي هو خيانة للديمقراطية" على حد قوله.

يتبع...