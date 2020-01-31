سماع دوي انفجار في مستوطنات غلاف غزة

سمع دوي انفجار كبير في مستوطنات غلاف غزة، مساء اليوم، الجمعة.

وذكرت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم، الجمعة، أنه سمع دوي انفجارات في مستوطنة أشكول.

מסתמן: שלוש פצצות מרגמה נורו לישראל, שתיים יורטו על ידי כיפת ברזל, אחת נפלה בשטח פתוח.@Itsik_zuarets (צילום: אפליקציית חמ"ל) pic.twitter.com/Tj6k5ptScf — כאן חדשות (@kann_news) January 31, 2020

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أنه أطلقت ثلاث قذائف صاروخية على مستوطنات غلاف غزة، نجحت المنظومة الدفاعية الإسرائيلية "القبة الحديدية" في التصدي لاثنتين منها، فيما سقطت الثالثة في منطقة مفتوحة.

وأوضحت صحيفة "معاريف" العبرية على موقعها الإلكتروني أن المجلس الإقليمي لمستوطنة أشكول أوضح أنه سمع دوي انفجارات في المستوطنة، بعد سقوط قذيفة في منطقة مفتوحة، دون الإعلان عن وقوع إصابات.

يتبع...