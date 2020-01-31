مركز المصالحة: غنائم كبيرة للجيش السوري بعد صد هجوم للمسلحين في إدلب

أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء يوري بورينكوف، أن الجيش السوري عثر على عدد كبير من الأسلحة بعد انسحاب المسلحين في عمق منطقة خفض التصعيد بإدلب السورية.

وأشار بورينكوف إلى أن هذا يشهد على الإمكانيات القتالية القوية للإرهابيين، التي كان يمكن أن تقع على مدن مثل حماة وحلب، لولا الهجوم المضاد للجيش السوري.

موسكو - سبوتنيك. وقال بورينكوف في إحاطة: "أثناء انسحاب المسلحين في عمق منطقة إدلب المتصاعدة، سقطت كمية كبيرة من المعدات والذخيرة والأسلحة التي خلفتها الجماعات المسلحة غير الشرعية في أيدي الجيش السوري، بما في ذلك أسلحة غربية الصنع".

ووفقًا لبورينكوف، غنمت القوات الحكومية السورية أثناء صد هجمات المسلحين في محافظتي حلب وإدلب، ودمرت 11 دبابة و19 ناقلة جنود مدرعة وعربة قتال و62 سيارة - شاحنات صغيرة مزودة بأسلحة من العيار الثقيل.

ويواجه الجيش السوري في ريف إدلب الجنوب الشرقي جماعات إرهابية مسلحة على رأسها هيئة تحرير الشام "جبهة النصرة" وتنظيم أجناد القوقاز" الإرهابيين (المحظورين في روسيا) كما وصل إلى المنطقة مؤخرا لمؤازرة المسلحين، المئات من المقاتلين الصينيين من "الحزب الإسلامي التركستاني" الموالي لتركيا ومن فصائل أنصار التوحيد المبايعة لتنظيم "داعش" الإرهابي.