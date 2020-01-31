ضبط ثاني مصنع للخمور في السعودية

تمكنت السلطات السعودية، أمس الخميس، من ضبط مصنع للخمور، في "وادي عتود"، بالمملكة العربية السعودية، وذلك أثناء قيامها بمهامها الاعتيادية في تمشيط الأودية والمزارع والمواقع المشبوهة.

وتمكن أفراد دوريات المحافظة من ضبط المصنع، الذي يديره وافدان مجهولا الهوية من الأفارقة، والواقع في منطقة وعرة بوسط "وادي عتود" بالقرب من بئر قديم استخدم لسحب المياه منها، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

وتم التحفظ على 17 عبوة بلاستيكية، بها ما يقارب من نصف طن من الخمور الجاهزة للترويج.

وأكد محافظ الدرب، صالح بن علي القحطاني، أن دوريات المحافظة تمكنت من ضبط المصنع، بعد مراقبة للموقع استمرت عدة أيام، وعند مداهمة الموقع، أمس الخميس، لاذ المروجون بالفرار وتم ضبط الكمية قبل توزيعها، وجرى إتلافها وإعداد محضر بالواقعة.

وأوضح القحطاني أن الجهود مستمرة من قبل جميع الجهات الأمنية في المحافظة؛ لملاحقة المروجين وضبطهم بتوجيهات مباشرة من أمير المنطقة ونائبه.

يشار إلى أن هذا هو ثاني مصنع للخمور تضبطه السلطات السعودية، بعد المصنع الذي تم ضبطه في منطقة عسير، في شهر ديسمبر/ كانون الأول.

وأسفر التنسيق والتعاون الأمني بين وحدة مكافحة الخمور والمسكرات في فرع الرئاسة العامة لهيئة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، وإدارة المجاهدين في عسير، عن ضبط مصنع موجود في أحد الأودية، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

ويحتوي المصنع على آلاف اللترات من المادة المخمرة في براميل سعة 300 لتر، بالإضافة إلى مواد مستعملة في التصنيع، وتم تسليم الموقع للجهة المعنية لإكمال الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة والتعليمات.