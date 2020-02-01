صحيفة: استياء أمريكي من موقف لبنان بشأن صفقة القرن

أفادت صحيفة لبنانية، اليوم السبت، عن انزعاج أمريكي من موقف لبنان الرسمي الأخير المتعلق بصفقة القرن التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية نقلا عن مصادر خاصة أن مشاركة ​لبنان​ عبر وزير الخارجية ​ناصيف حتي​ تأتي في الاجتماع الاستثنائي الذي ستعقده ​جامعة الدول العربية​ على مستوى وزراء الخارجية في ​القاهرة​ اليوم.

وأضافت المصادر عن استياء أمريكي من ردود الفعل الرافضة لـ"صفقة القرن"، وقد وردت إشارات بهذا المعنى إلى لبنان عبر بعض القنوات.

وأكدت المصادر أن موقف لبنان ثابت على هذا الصعيد، لجهة تأكيد التمسّك بمقررات ​القمة العربية​ التي انعقدت في ​بيروت​ في العام 2002، ولا سيما لناحية الرفض التام للمحاولات الرامية إلى توطين ​اللاجئين الفلسطينيين​ خارج ديارهم، وكذلك التمسّك بقرارات ​مجلس الامن الدولي​ المتعلقة ب​القدس​ وخاصة القرارات 242، 267، 465، 478".