الجيش السوري يحرر بلدتين ويطوق النقطة التركية جنوب معرة النعمان

واصلت وحدات الجيش العربي تقدمها بمحاذاة مقطع خان شيخون- معرة النعمان من الطريق الدولي (حلب- دمشق/ M5)، لتسيطر ظهر اليوم على بلدتي أرمانيا ومعر حطاط بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وقال مراسل "سبوتنيك" في ريف حماة أن وحدات الجيش استكملت طوقها على مقر النقطة التركية في معر حطاط الواقعة على الطريق الدولي "M5" شمال مدينة خان شيخون، مؤكدا عدم توافر معلومات دقيقة عن وجود جنود أتراك في النقطة، أو عن انسحابهم منها في وقت سابق.

وبين المراسل أن وحدات الجيش سيطرت على بلدتي أرمانيا ومعر حطاط الواقعتين بمحاذة الطريق الدولي شمال بلدة حيش، لتكون بذلك قد أحكمت سيطرتها على كامل مقطع خان شيخون- معرة النعمان من طريق (M5).

هذا وأعلن الجيش السوري، يوم أمس الأربعاء، السيطرة على عدة قرى وبلدات في ريف إدلب الجنوبي بينها معرة النعمان.

وكان الجيش السوري استأنف عملياته العسكرية في الجبهة الشمالية للبلاد منذ أسبوع تمكن فيها من استعادة السيطرة على قرى وبلدات استراتيجية أهمها معرة النعمان ووادي الضيف.