الشرطة الروسية تغلق معبرا غير شرعي على الحدود السورية التركية

أغلقت الشرطة العسكرية الروسية أحد المنافذ غير الشرعية في الجدار الحدودي الإسمنتي الفاصل بين سوريا وتركيا، شمالي محافظة الحسكة.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" بمحافظة الحسكة إن "وحدة من الشرطة الروسية قامت اليوم السبت الأول من فبراير/ شباط بإغلاق إحدى الفتحات في الجدار الأسمنتي الحدودي بين سوريا وتركيا، والتي كانت قوات الجيش التركي قد قامت بفتحها قبل فترة من الزمن عند الجهة المقابلة لقرية خرزة الواقعة بين مدينتي عامودا والدرباسية شمالي الحسكة".

وأوضح المراسل بأن قرية "خرزة" الملاصقة للشريط الحدودي السوري التركي يتواجد فيها نقطة تابعة للجيش العربي السوري، وكانت القوات التركية قامت بفتح منفذ ضمن الجدار الأسمنتي لتمرير دورياتها إلى الأراضي السورية ووضعت بوابة حديدة عند المعبر قبل نحو أسبوع".

وأشار المراسل إلى أن "الشرطة الروسية عملت اليوم السبت على إغلاق "الفتحة" عبر شرائح إسمنتية ضخمة وإغلاقها بشكل كامل".

ويرجح أن الخطوة الروسية بإغلاق المعبر غير الشرعي، تأتي بهدف منع أي تحرك أحادي الجانب أو شن عمليات عسكرية جديدة على الحدود السورية- التركية.