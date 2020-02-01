تسجيل
20:34 GMT01 فبراير/ شباط 2020
مباشر
    بحث

    تونس... انتشار ظاهرة السطو والعنف والبرلمان يطالب بمساءلة وزير الداخلية

    © REUTERS / AMMAR AWAD
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/104247/11/1042471134.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202002011044404716-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9/

    تشهد تونس هذه الأيام ارتفاعا ملحوظا لمعدل الجريمة وخاصة عمليات السطو (البراكاج) والسلب في الأماكن العمومية والحافلات وعربات "المترو" الخفيف، والتي عادة ما يرافقها عنف مسلح بلغ حد القتل، على غرار الحادثة التي راح ضحيتها رقيب في الجيش في الأيام القليلة الماضية إثر محاولة منحرفين سلبه لهاتفه بإحدى محطات النقل.

    حوادث متكررة أصبحت تؤرق العاملين وتخيف مستعملي النقل العمومي، خاصة وأن معظم هذه العمليات تتم في وضح النهار وفي أماكن تتواجد فيها التجمعات البشرية بكثافة على غرار المساحات التجارية ومحطات النقل وصالونات التجميل الكبرى والأحياء الراقية منها والشعبية.

    الشرطة خلال الاحتجاجات في الذكرى السابعة للإطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي في مدينة تونس، تونس 14 يناير/ كانون الثاني 2018
    © REUTERS / Youssef Boudlal
    "صيحة فزع" تونسية لوقف العنف ضد النساء... صور

    وبحسب التقرير السنوي لظاهرة العنف الذي نشره حديثا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإن العنف الإجرامي يحتل المركز الأول في قائمة الجرائم بنسبة 36.3 بالمائة.

    العاصمة تتصدر معدلات الإجرام

    ويحتل إقليم الوسط الشرقي صدارة سلم أحداث العنف المرصودة بنسبة 30.5 بالمائة، بينما تصدرت محافظة تونس العاصمة ترتيب المحافظات الأكثر عنفا بنسبة 13.42 بالمائة.

    ويروي الصحفي بوكالة تونس أفريقيا للأنباء هادي حريزي لـ"سبوتنيك" تعرضه أمس لعملية سلب في قلب العاصمة نجم عنها سرقة هاتفه الجوال ومبلغ مالي.

    ويقول حريزي إنه رغم تواجد عدد كبير من الناس بجانبه وقرب المكان من تمركز الوحدات الأمنية إلا أن ذلك لم يمنع المنحرفين وعددهم ثلاثة من الفرار بين أزقة العاصمة.

    واشتكى محدثنا من تراخي وبطئ الإجراءات الأمنية، فرغم تنقله فورا إلى مركز الشرطة إلا أن الأعوان لم يبذلوا جهدا لمتابعة الملف واكتفوا بكتابة محضر في الغرض.

    ويبين حريزي أن "التهاون الأمني في التعامل مع قضايا السلب والسرقة أسهم بشكل مباشر في استفحال هذه الظاهرة ودعم حظوظ المنحرفين في الإفلات من العقاب ومضيهم في طريق الإجرام".

    ضعف عمليات الردع

    ويذهب المختص في علم الاجتماع مهدي المبروك في حديثه لـ"سبوتنيك" إلى تفسير هذه الظاهرة بعوامل متشابكة، أبرزها ضعف السلطة وتراخيها في مجابهة هذه السلوكيات غير القانونية، اعتبارا إلى أن فترة الانتقال الديمقراطي التي تعيشها تونس بعد الثورة اتسمت بتغليب الأولويات السياسية والاقتصادية على حساب الأولويات الأمنية.

    تونس
    © flickr.com / Cernavoda
    عملية سطو واختطاف واغتيال جنوبي تونس
    ويبين المبروك أن استضعاف الدولة خلق نوعا من الشعور بالحصانة والقدرة على الافلات من العقاب بالنسبة للمنحرفين.

    ويضيف محدثنا أن حالة عدم الاستقرار السياسي التي تعيشها تونس هذه الأيام بفعل تأخر تشكيل الحكومة ومواصلة حكومة تصريف الأعمال بشكل مؤقت أثر في عملية الاستقرار الأمني، بالنظر إلى توقف عمل بعض مؤسسات الدولة والشغورات الحاصلة في بعض الوزارات.

    الهشاشة الاجتماعية

    ويرى المبروك أن اتساع دائرة الجريمة يتصل أيضا بعوامل اجتماعية من قبيل الارتفاع الملحوظ لمعدلات البطالة التي تشمل ما يقارب 850 ألف عاطل عن العمل أي ما يعادل 14 بالمائة من السكان، فضلا عن انقطاع ما يزيد عن 100 ألف تلميذ عن الدراسة سنويا ومغادرة أكثر من 4 ملايين تونسي للمؤسسات التربوية في مراحل ما قبل التعليم الجامعي، وهو ما يغذي امكانية انحرافهم.

    ويضيف المختص في علم الاجتماع أن ضعف المؤسسات الاجتماعية التقليدية المتمثلة في الأسرة والمدرسة وتراجع دورها في الإحاطة التربوية بالأطفال أسهم أيضا في انتشار الجريمة، فضلا عن "ضعف دور الأجيال القديمة  وشبكات القرابة كالجد والخال والعم التي لم تعد لها القدرة على ضبط سلوكات الأفراد".

    وزارة الداخلية تعلق

    وفي تعليقه على هذه الحوادث قال وزير الداخلية هشام الفوراتي لـ"سبوتنيك" إن الوزارة تتحمل مسؤوليتها في مواصلة مكافحة هذه الظاهرة من خلال إعادة الانتشار الأمني وتنظيم حملات أمنية.

    وأضاف الوزير أن الداخلية باشرت منذ أول أمس في تنفيذ حملات أمنية كبرى شملت أقاليم تونس الكبرى، مبينا أنه "وقع تخصيص أكثر من ألف و700 عون إضافي بين أمن وطني وحرس وطني لتطويق هذه الانحرافات".

    علم تونس
    © AFP 2019 / FETHI BELAID
    بعد أحداث "نهائي اليد" أمام مصر... حرمان تونس من تنظيم أي بطولة أفريقية لمدة 4 سنوات
    وأكد الفوراتي أن هذه الحملات نجم عنها إيقاف 600 شخص من المنحرفين والأشخاص المفتش عنهم و تمت إحالتهم لفائدة هياكل القضاء من أجل إيداع بطاقات بالسجن في حقهم.

    كما أشار وزير الداخلية إلى وجود بعض المغالطات فيما يتعلق بهذه الظاهرة من قبيل الاعتماد على صور لعمليات سلب في بلدان أخرى أو الترويج لصور قديمة وكأنما وقعت البارحة، معتبرا أن "الهدف من هذه المغالطات هو إرباك المواطنين ومن خلالها إرباك الدولة".

    وبين الفوراتي أنه بالرغم من انتشار عمليات النهب والسرقة هذه الأيام إلا أن الاحصاءات الرسمية السنوية تبين انخفاضا في المعدل العام لقضايا الأمن العام من 177 ألف قضية سنة 2018 إلى أقل من 137 ألف قضية سنة 2019.

    وكانت لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان التونسي قررت تخصيص جلسة للاستماع إلى وزير الداخلية هشام الفوراتي ومدير الأمن العمومي والأطراف ذات الصلة الأسبوع القادم للوقوف على حقيقة الوضع الأمني والتعرف على كيفية تعاطي السلط العمومية مع هذه الظاهرة والاستراتيجيات المطروحة في مقاومتها والعوامل المؤدية إلى انتشارها بهذا الشكل الذي أفزع المواطنين.

    انظر أيضا:

    بعد أحداث "نهائي اليد" أمام مصر... حرمان تونس من تنظيم أي بطولة أفريقية لمدة 4 سنوات
    في أول حوار له... هل أقنع الرئيس التونسي شعبه؟
    رئيس الوزراء التونسي: 10 أحزاب أبدت استعدادها للمشاركة في الحكومة
    الرئيس التونسي يكشف سبب عدم سكنه في القصر الرئاسي ويتحدث عن مؤامرات
    الرئيس التونسي: تدخلت لإصلاح بيان الخارجية عن "صفقة القرن" لأنه غير مقبول
    الكلمات الدلالية:
    سطو, عنف, وزارة الداخلية, البرلمان التونسي, تونس
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فلسطيني يضع حذاءًا على شاشة تلفزيون في مقهى في الخليل، خلال إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لـصفقة القرن، الضفة الغربية 28 يناير 2020
    ميركل "الخجولة" و"قبلة القناعين"...أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    صفقة القرن تتطلب طرفين
    "صفقة القرن" تتطلب طرفين
    تكنولوجيا يستعد لها العالم في 2020
    تكنولوجيا يستعد لها العالم في 2020
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك