رئيس الحكومة اللبنانية يكشف سبب انتقاله للعيش في السرايا الحكومي ببيروت

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة، حسان دياب، يوم أمس السبت أنه انتقل للعيش مع عائلته إلى السراي الكبير (القصر الحكومي) بوسط بيروت، حيث تعد هذه الظاهرة هي الأولى من نوعها في تاريخ رؤساء الحكومات اللبنانية الذين لم يسبق لهم أن قاموا بهذه الخطوة.

وذكرت قناة "الجديد" اللبنانية نقلا عن رئيس الحكومة الجديدة حسان دياب الذي كشف سبب نقل إقامته إلى السراي الكبير، وذلك لأسباب أمنية وللاستفادة من الوقت قدر الإمكان.

كما شدد دياب على ضرورة تنفيذ رزمة من الاصلاحات في أكثر من إدارة ووزارة، واجتمع بالهيئات الاقتصادية وكل القطاعات المالية لادخال حصيلة رؤاها في البيان الوزاري.

كما أكد رئيس الحكومة حسان دياب أمام زواره أنه لن يترشح للانتخابات النيابية وهو لا يريد ان يصبح زعيما سياسيا.