تعليق جديد من قطر بشأن احتمالية إصابات بفيروس "كورونا"

أصدرت وزارة الصحة القطرية، صباح اليوم الأحد 2 فبراير/شباط، تعليقا جديدا، بشأن احتمالية إصابة حالات بفيروس "كورونا" الجديد.

ونشرت وزارة الصحة القطرية، بيانا عبر وكالة الأنباء القطرية "قنا" قالت فيها: "إنها تجري فحص مخبري لـ25 حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد".

وتابعت "أكدت نتائج الفحص المخبري، خلو 23 حالة من الـ25 التي تم الاشتباه فيه من فيروس كورونا المستجد".

واستمرت قائلة "أما بالنسبة للحالتين المتبقيتين فسيتم انتظار نتائج الفصح الخاصة بهم في وقت لاحق".

ومن المقرر أن تعلق الخطوط القطرية رحلاتها إلى الصين، ابتداء من يوم الاثنين 3 فبراير/شباط حتى إشعار آخر.

كما نفت في وقت سابق السلطات القطرية تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وأوضحت وزارة الصحة القطرية أنها تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لرصد أي حالة مشتبهة في مطار حمد الدولي، وذلك بعد تركيب كاميرات حرارية منذ أسبوع، التي تعمل على تسجيل درجة حرارة المسافرين عن بعد، كما أنها ترفع الوعي بين المسافرين بشأن أعراض الإصابة بمرض الالتهاب الرئوي، وتشمل ارتفاع درجة الحرارة والسعال وصعوبة التنفس.

وأعلنت الصين، اليوم الأحد، ارتفاع عدد وفيات فيروس "كورونا" الجديد إلى 304 شخصا، فيما ارتفع عدد المصابين المؤكدين إلى 14.380 حالة.

وحسبما نقل تلفزيون الصين المركزي عن لجنة الصحة الوطنية فإن عدد الوفيات داخل البلاد بلغ 304 حالات بنهاية أمس السبت وذلك بزيادة 45 حالة عن اليوم السابق.

وقد سُجلت كل حالات الوفيات الجديدة في إقليم هوبي بؤرة انتشار الفيروس.

ووصل عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في أنحاء الصين يوم السبت إلى 2590 شخصا ليسجل العدد الإجمالي للإصابات 14380 حالة حتى الآن.

وزارة الصحة العامة: نتائج الفحص المخبري الذي تم إجراؤه على 25 حالة مشتبه في إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد تؤكد خلو 23 منهم من الفيروس، في حين ستظهر نتائج الحالتين المتبقيتين في وقت لاحق.#قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) February 2, 2020

​وأفادت تقارير إلى أن هذا الفيروس القاتل الذي ظهر في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من الصين، انتقل في أقل من 3 أسابيع إلى عشرات الدول.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، الخميس الماضي، فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".