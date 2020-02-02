مناورات عسكرية إسرائيلية ضخمة على عدة جبهات

وذكر المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، صباح اليوم، الأحد، أنه انطلقت صباح اليوم مناورات عسكرية على مستوى الأركان العامة لمحاكاة القتال متعدد الجبهات، بدعوى رفع الجاهزية لتنفيذ جهود تفعيل النيران متعدد الجبهات.

إنطلق صباح اليوم تمرين عسكري على مستوى الأركان العامة لمحاكاة القتال متعدد الجبهات بهدف رفع الجاهزية لتنفيذ جهود تفعيل النيران متعدد الجبهات وتحسين التعاون والتفاعل بين مقرات القيادة والجهات التي تقوم بتفعيل النيران. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 2, 2020

وأوضح أدرعي في تغريدات له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أن الغرض الأساس من المناورات العسكرية هو تحسين التعاون والتفاعل بين مقرات القيادة والجهات التي تقوم بتفعيل النيران.

צה”ל פתח בתרגיל נרחב המדמה תרחיש לחימה במתאר רב-זירתי https://t.co/RQySUpF8ao pic.twitter.com/Gy5cWc56Xi — MivzakLive News - חדשות צבע אדום (@mivzaklive) February 2, 2020

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن المناورات تجرى لبلورة أهداف متعددة الأذرع وسيناريوهات متنوعة خاصة التعاون والتخطيط والتفعيل في حالات الطوارئ.

سيتواصل التمرين حتى يوم الأربعاء المقبل ويهدف للحفاظ على جاهزية القوات على جميع الجبهات حيث تم تخطيطه في إطار خطة التدريبات السنوية للعام 2020 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 2, 2020

وتشمل المناورات الإسرائيلية التعاون بين القيادتيْن الشمالية والجنوبية والقوات البرية والجوية والبحرية بالإضافة إلى هيئة الاستخبارات.

ونوه المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن المناورات ستتواصل حتى يوم الأربعاء المقبل، ويهدف للحفاظ على جاهزية القوات على جميع الجبهات حيث تم تخطيطه في إطار خطة التدريبات السنوية للعام 2020.